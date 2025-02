Wie ihr die Neugier eurer Kinder fördert 

In ihrer Studie, die in der Fachzeitschrift Psychologie Heute thematisiert wird, beobachtete Kidd Säuglinge beim Betrachten von Videosequenzen. Dabei zeigte sich, dass Säuglinge ab einem Alter von sieben Monaten ihre Aufmerksamkeit am stärksten auf Sequenzen richten, die weder zu chaotisch und komplex noch zu einfach und vorhersehbar sind. Sie nennt diesen Moment die «mittlere Vorhersehbarkeit», in der für den Säugling die grösste Chance besteht, etwas Neues über die Welt zu lernen.