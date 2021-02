Denn auch wenn der Schwimmunterricht im Lehrplan 21 verankert ist und die Schulen «einen wichtigen Beitrag an das Erlernen des Schwimmens leisten, lassen sich Niveau-Unterschiede nicht vermeiden», sagt die obersten Lehrerin Dagmar Rösler. Es gebe keine Garantie, dass am Ende der Schulzeit alle Schüler schwimmen können. Auch wenn Schwimmen zu den wichtigsten Kompetenzen in der Bewegungserziehung von Kindern und Jugendlichen gehöre. «Denn nicht jedes Schulhaus, beziehungsweise jede Gemeinde, verfügt über ein eigenes Hallenbad oder liegt in erreichbarer Nähe von geeigneter Infrastruktur. Dies ist aber die Voraussetzung, dass regelmässiger Schwimmunterricht überhaupt stattfinden kann», sagt Rösler. Deshalb sei es sehr wichtig, dass auch Eltern ihre Kinder schon früh an das Baden und die Bewegung im Wasser gewöhnen.