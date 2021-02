Es hilft, das einfach zu akzeptieren, liebe Martina. Heute weiss ich, meine Freundin hat es genau richtig gemacht und sich nicht noch mit zusätzlichen Terminen belastet, sondern den Fokus ganz aufs Geburtstagsfest gelegt. So lässt sich der Stress zumindest in Grenzen halten. Schliesslich passiert im Familienalltag auch so noch genug Unvorhergesehenes. Man darf sich ruhig mit Zeitpuffern Platz freihalten, um notfallmässig noch Zucker für den Geburtstagskuchen zu besorgen oder was auch immer den Plan durcheinanderbringen wird.