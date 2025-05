Durch Ihre Fehlgeburt wurde sie politisch

Sagorski selbst hat vor drei Jahren eine Petition gestartet. Sie erlitt 2019 eine Fehlgeburt. In der zehnten Schwangerschaftswoche hatte sie unter Vollnarkose eine Ausschabung. Danach sagte die Ärztin zu ihr: «Sie brauchen keine Krankschreibung, sie können morgen wieder arbeiten.» Konnte Natascha Sagorski nicht. Ihr ging es körperlich nicht gut, ihr ging es psychisch nicht gut. Sie arbeitete in der PR, wie sollte sie am nächsten Tag einen grossen Kunden treffen? Sie fand heraus, dass das vielen Frauen so geht. Dass Krankschreibungen nach Fehlgeburten selten sind. «Ich dachte immer, Deutschland sei ein familienfreundliches Land, aber da spürte ich zum ersten Mal, was alles schiefläuft.»