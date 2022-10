Soll man seinem Kind den eigenen Vornamen geben?

Maja Zivadinovic: «Neuer Mensch, neuer Name! Finito!»

Dass Rafael Nadal und seine Xisca Eltern eines gesunden Buben geworden sind, freut mich immens. Ist so ein Menschlein doch jedes Mal aufs Neue ein Wunder, wenn es gesund und munter zur Welt kommt. Als Mama weiss ich auch, wie magisch so eine Baby-Bubble am Anfang ist und wie krass es ist, zu beobachten, wie die Liebe tatsächlich von Tag zu Tag noch ein bisschen mehr wächst. Man denkt dann stets, mehr geht gar nicht und dann gehts doch. Ich weiss noch, wie ich darüber gestaunt habe, wie sehr man ein Kind schon liebt, bevor es überhaupt da ist. Spätestens nach dem ersten Bauchtritt meines Sohnes war es um mich geschehen. Und weil ich so geflasht war, war ich so dermassen in seinen Vater verschossen, dass ich vor lauter blinder Verliebtheit im Stande gewesen wäre, unserem Kind des Namen eben dieses Vaters zu geben.