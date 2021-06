Wie soll das Kind mit dem Ex heissen, wenn man wieder heiratet?

Was tun? Sarah und Julian beweisen in dieser Frage ziemlich viel Fingerspitzengefühl - und nehmen beide Sarahs Mädchennamen Engels an. Sohn Alessio wird künftig einen Doppelnamen tragen und Lombardi-Engels heissen. «Pietro und ich fanden beide, dass es die beste Lösung ist, und er so die Verbindung zu beiden hat. Das war mir sehr wichtig», so Sarah. Auch für Pietro Lombardi passt das so. «Es wäre echt komisch für Sarahs neuen Mann, wenn sie weiterhin den Namen Lombardi getragen hätte», sagt er zu «Bild», «mir war es wichtig, dass Alessio weiterhin Lombardi als Nachname trägt. Wir entscheiden alles, was ihn betrifft, gemeinsam.»