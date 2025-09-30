Wieviel Einzelzeit brauchen Kinder?

- Beim Kochen oder Backen gezielt ein Kind einbeziehen

- Gemeinsam einkaufen gehen und ein Lebensmittel auswählen, das das Kind ausprobieren möchte

- Beim Aussteigen aus dem Auto sich einfach dem Tempo des Kindes anpassen, anstatt effizient vorwärtskommen zu wollen: sitzenbleiben, vielleicht ein paar Worte wechseln

- Wenn ein Kind nach Hause kommt, bewusst einen Moment Augenkontakt halten und nach dem Tag fragen, um den Übergang zurück in die Familienstruktur zu begleiten

- Ein Wochenritual etablieren: zum Beispiel immer dienstags zusammen einen Kakao trinken oder jeden Donnerstag einen Hausaufgabenapéro geniessen

- Mikrorituale nutzen: zum Beispiel beim Zubettgehen immer nach dem schönsten Moment des Tages fragen oder einen Zähneputztanz erfinden

Gemeinsam Lego bauen oder zeichnen – dabei muss man nicht einmal reden, einfach nebeneinandersitzen