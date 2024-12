Woom ruft bestimmte Modelle von Kinderfahrrädern zurück

Betroffen sind die Modelle Woom Original 6 mit den grossen 26-Zoll-Rädern aus den Jahren 2016 bis 2020 sowie die sportlichen Gefährten der Off und Off Air Serie in den Grössen 5 (24 Zoll) und 6 (26 Zoll) aus den Jahren 2019/2020. Nicht betroffen sind die kleineren Off und Off Air Bikes der Grösse 4, die komplette Original-Serie von 1 bis 5 sowie die neueren Original 6 ab 2021.