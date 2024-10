Den ersten wissenschaftlichen Beleg dafür lieferten die amerikanischen Entwicklungspsychologen Anthony James DeCasper und William Fifer bereits im Jahr 1980. In ihrem Experiment liessen sie Frauen in der letzten Schwangerschaftswoche und nach der Geburt bestimmte Geschichten vorlesen. Die Neugeborenen bekamen einen Nuggi, der mit einem Gerät verbunden war, das die Sauggeschwindigkeit aufzeichnete. Die Babys nuckelten schneller, wenn sie die Stimme ihrer Mutter hörten, was ihre klare Vorliebe für die vertrauten Klänge belegte.