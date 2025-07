«Wunderbar, wenn Teenager Sextoys ausprobieren»

Dania Schiftan, was raten Sie Eltern, die peinlich berührt sind, wenn sie plötzlich Sexgeräusche aus dem Kinderzimmer hören?

In erster Linie ist das ein gutes Zeichen. Das Kind fühlt sich in den heimischen vier Wänden genug sicher und wohl, um seine Sexualität zu entdecken. Das spricht für eine gute Aufklärung und einen gesunden Umgang mit Sexualität. Dass man als Eltern dennoch etwas überrumpelt ist, wenn man sein «Baby» stöhnen hört, ist völlig normal und okay. Aber hier liegt es an ihnen, das Gefühl auszuhalten und sich primär zu freuen, dass sich das Kind zu Hause sicher und frei fühlt. Dennoch dürfen Eltern etwas sagen. Zum Beispiel: «Ich hab neulich was mitgehört – ist ja total normal, aber gib uns doch ein Zeichen, wenn wir mal spazieren gehen sollen. Oder nimm Rücksicht, wenn Oma da ist.»