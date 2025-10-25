Zehn kleine Indoor-Abenteuer für Kinder

Hudelwetter statt goldige Herbstsonne – da sind kreative Ideen gefragt, um die Familie in den eigenen vier Wänden bei Laune zu halten.
Hier unsere zehn liebsten Ideen
- Ein Drinnen-Picknick! Egal ob zum Zmorge, Zmittag, Zvieri oder Znacht: Auf einer Picknickdecke im Wohnzimmer fühlt sich die Familienmahlzeit gleich viel abenteuerlicher an.
- Die Kochlöffel gemeinsam schwingen! Die erste Kürbissuppe köcheln? Teig kneten? Cookies ausstechen? Den Sommer mit hausgemachtem Glacé aus den letzten reifen Beeren verlängern? Wenn alle mithelfen (und mitentscheiden!), schmeckts auch allen.
- Ein Spielemarathon! Holt mal wieder eure liebsten Spiele aus dem Schrank. Die lagen den ganzen Sommer fast unangetastet herum, stimmts? Ihr könntet auch Teams bilden und den Zwischenstand nach jedem Spiel auf einem grossen Blatt notieren. Was kriegt das Sieger-Team?
- Ein Lego-Bad! Einfach Lego Duplo mit in die Badewanne geben, und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
- Ein abendliches Knicklichter-Bad! Füllt die Wanne, werft Knicklichter hinein und staunt über die Reaktion eurer Kinder.
- Weihnachtsstress abbauen! Ja, ihr habt richtig gehört. Beginnt doch jetzt schon mit den Weihnachtsbasteleien für Grosi, Götti und Co. oder macht schon mal das Fotoshooting für die Weihnachtskarte. Denn ihr wisst ja: Weihnachten ist immer früher da als gedacht.
- Ein Casino-Abend! Natürlich mit selbst gestalteten Eintrittskarten, verschiedenen Spieltischen und fast echten Münzen.
- Ein Foto-Kino-Abend! Beamer an – statt eines Films gibts einen Fotorückblick auf den zu Ende gehenden Sommer. Die Eintrittskarten vom Casino-Abend (siehe oben) sind hier auch gültig. Wer kontrolliert die Tickets? Wer kommentiert die Fotos? Wer betreibt den Chrömli-Stand mit Popcorn-Tüten und Leckereien wie im Kino?
- Camping im Wohnzimmer! Es muss nicht gleich ein Zelt sein, ein Matratzenlager und Schlafsäcke reichen. Oder vielleicht mögt ihr doch noch ein Hüttendach darüber bauen?
- Trotz allem eine Runde im Regen drehen – und danach das trockene Pischi, warme Socken und eine heisse Schoggi geniessen.