Zehn kleine Indoor-Abenteuer für Kinder

- Ein abendliches Knicklichter-Bad! Füllt die Wanne, werft Knicklichter hinein und staunt über die Reaktion eurer Kinder.



- Weihnachtsstress abbauen! Ja, ihr habt richtig gehört. Beginnt doch jetzt schon mit den Weihnachtsbasteleien für Grosi, Götti und Co. oder macht schon mal das Fotoshooting für die Weihnachtskarte. Denn ihr wisst ja: Weihnachten ist immer früher da als gedacht.



- Ein Casino-Abend! Natürlich mit selbst gestalteten Eintrittskarten, verschiedenen Spieltischen und fast echten Münzen.



- Ein Foto-Kino-Abend! Beamer an – statt eines Films gibts einen Fotorückblick auf den zu Ende gehenden Sommer. Die Eintrittskarten vom Casino-Abend (siehe oben) sind hier auch gültig. Wer kontrolliert die Tickets? Wer kommentiert die Fotos? Wer betreibt den Chrömli-Stand mit Popcorn-Tüten und Leckereien wie im Kino?