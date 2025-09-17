Mythos 8: IVF führt fast immer zu Zwillingen

Das Ziel der modernen Reproduktionsmedizin ist eine gesunde Einlingsschwangerschaft. Mittlerweile ist der Transfer eines einzelnen Embryos Standard. Dadurch hat sich die Mehrlingsrate deutlich reduziert, ohne dass sich die Erfolgsraten verschlechtert haben. Die Entscheidung über die Anzahl der zu transferierenden Embryonen, den Zeitpunkt des Transfers sowie die Art des Transfers wird im ärztlichen Gespräch anhand der individuellen Befunde getroffen.