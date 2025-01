Der Laufsteg bei Chanel war in dieser Saison minimalistischer als in den vergangenen Jahren, aber nicht weniger durchdacht und poetisch. Im Zentrum des Pariser Grand Palais von Willo Perronund wanden sich aufragende weisse Laufstege ineinander, ein Unendlichkeitssymbol darstellend – und gleichzeitig das für das Label charakteristische doppelte C. Als illustrer Gast zeigte sich Vanessa Paradis als bunter Paradiesvogel in einem Organzablouson mit silbernem Glitzer-Guipure-Oberteil von der Chanel Frühling/Sommer-2025-Kollektion. I like!