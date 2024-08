Die schönsten Streetstyles aus Kopenhagen

Es ist wieder Laufsteg-Zeit – endlich hat das Warten für alle Fashionistas ein Ende und es regnet nur so von neuer Mode-Inspiration! Viel zu sehen gibt es nicht nur auf den Laufstegen, sondern ebenfalls beim Treiben rundherum. Der Start in die Fashion Week-Saison macht jeweils Kopenhagen. Wir zeigen euch hier, welche Looks uns beim Schaulaufen auf den Strassen Kopenhagens aufgefallen sind.