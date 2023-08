Gigis und Bellas Schwester Alana feiert Model-Debüt

Alana Hadid (40) hat ihr Model-Debüt hinter sich. Ihre beiden Halbschwestern sind bereits erfahrene Runway-Profis. Kurz nach ihrem 40. Geburtstag steigt die ältere Halbschwester von Gigi (28) und Bella Hadid (26) in die Fussstapfen ihrer berühmten Model-Geschwister. Im Rahmen der Fashion Week in Kopenhagen hat die Kreativ-Direktorin ihr Debüt als Laufsteg-Model gefeiert. Für das dänische Label Saks Potts eröffnete sie die Show am ersten Tag der Modenschau in Kopenhagen.