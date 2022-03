Der Name Coperni bezieht sich übrigens auf das Lebenswerk des Astronomen Nikolaus Kopernikus. Die mathematischen und astronomischen Forschungsergebnisse des Renaissance-Zeitalters dienen den beiden Kreativen als Inspirationsquelle: Im heliozentrischen System drehen sich alle Planeten um die Sonne. Was das in Bezug auf die It-Schultertasche heisst? Logisch: To the half moon und bag – oder so ähnlich …

