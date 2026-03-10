Ebenso bemerkenswert ist seine Selbstverständlichkeit. In Interviews spricht Max Alexander über Schnittführung, Materialqualität und Verantwortung gegenüber der Umwelt, als hätte er bereits Jahre in Ateliers verbracht. Gleichzeitig entsteht seine Karriere sichtbar im digitalen Raum: Millionen Follower verfolgen seine Skizzen, Proben und Kollektionen auf Social Media. In Paris wird er damit zum Symbol einer neuen Designer-Generation – einer Generation, die nicht mehr im Schatten der Häuser wächst, sondern direkt im Licht der Öffentlichkeit.