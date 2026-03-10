Mitten zwischen den monumentalen Inszenierungen der Branche sorgt Max Alexander mit seinem Label Couture to the Max für flüsternde Begeisterung. Der Viertklässler aus Los Angeles reist nicht als Maskottchen einer Marke an, sondern mit eigener Kollektion, eigenem Label und einer erstaunlich klaren Vision. Seine Entwürfe – elegante, oft voluminöse Kleider aus Restbeständen, totem Lagerbestand und recycelten Stoffen – bringen eine unerwartet ernsthafte Note in eine Woche, die sonst von Glamour und Spektakel lebt.
Während auf den grossen Runways opulente Shows dominieren, wirkt Alexanders Präsentation fast wie ein Gegenentwurf: ein Konzentrat aus kindlicher Fantasie und erstaunlich reifer Designhandschrift. Die Silhouetten sind verspielt, aber präzise gedacht; die Farben mutig, ohne je beliebig zu wirken.
Ebenso bemerkenswert ist seine Selbstverständlichkeit. In Interviews spricht Max Alexander über Schnittführung, Materialqualität und Verantwortung gegenüber der Umwelt, als hätte er bereits Jahre in Ateliers verbracht. Gleichzeitig entsteht seine Karriere sichtbar im digitalen Raum: Millionen Follower verfolgen seine Skizzen, Proben und Kollektionen auf Social Media. In Paris wird er damit zum Symbol einer neuen Designer-Generation – einer Generation, die nicht mehr im Schatten der Häuser wächst, sondern direkt im Licht der Öffentlichkeit.
Dass diese überraschende Geschichte ausgerechnet in Paris stattfindet, wirkt fast folgerichtig. Auch im Frühjahr 2026 bestätigt die Stadt einmal mehr ihren Ruf als unangefochtene Hauptstadt der Mode. Zwischen ikonischen Locations, die wirken wie perfekt inszenierte Filmsets, und einem dicht getakteten Schauenplan entfaltet sich eine Saison, die zugleich Rückblick und Neubeginn ist.
Chanel – Matthieu Blazy
Besonders viel Aufmerksamkeit galt gestern dem grandiosen Finale von Chanel unter Chefdesigner Matthieu Blazy, das die Woche traditionell mit einem opulenten Spektakel abschloss. Der Laufsteg verwandelte sich in ein psychedelisches Paris-Panorama: Bunte, stilisierte Baukräne in Neonpink, Elektroblau und giftigem Grün schwebten über dem Catwalk, während funkelnde Lichterketten wie ein nächtliches Lichtermeer die Szene durchzogen – ein spielerischer, futuristischer Tribut an die Stadt der Liebe und an Karl Lagerfelds Erbe in Blazys erster Saison. Fliessende Tweed-Silhouetten mit metallischen Akzenten, glitzernde Kleider und asymmetrische Volumenformen glitten hindurch, eine frische Neuinterpretation ikonischer Chanel-Codes mit Hauch von Avantgarde.
Dior - Maria Grazia Chiuri
Bei Dior wird der Dialog zwischen Tradition und Neuerfindung weitergeführt. Die ikonische Bar-Jacke erscheint neu gedacht – kürzer, grafischer, spielerisch mit Gender-Codes. Kombiniert mit voluminösen Röcken und präzisem Tailoring prägt sie die Silhouette der kommenden Herbst-Winter-Saison.
Balenciaga - Demna Gvasalia
Auch Balenciaga bleibt ein Fixpunkt der Woche. Das Haus setzt weiterhin auf überzeichnete Proportionen, dramatische Mäntel und eine Ästhetik, die Couture und Streetstyle bewusst miteinander vermischt.
In der Front Row sorgen Naomi Watts mit ihrer Tochter Kai Schreiber, Winona Ryder, Hudson Williams, Nick Rhodes, Elizabeth Debicki, Liya Kebede und Bill Skarsgård zu den meistfotografierten Gästen der Show gehören.
Auf vielen Runways zeichnen sich die grossen Linien der Saison schnell ab. Abendkleider erscheinen in fliessenden, fast flüssigen Stoffen, oft mit metallischem Glanz, der bei jeder Bewegung aufblitzt. Skulpturale Schultern und bodenlange Mäntel verleihen den Looks eine kraftvolle, beinahe cineastische Präsenz. Accessoires erzählen dabei ihre eigenen Geschichten: auffällige Taschen wie die neue Cigale Bag von Dior, florale Pumps, übergrosse Schmuckstücke und futuristische Headpieces signalisieren klar, dass dieser Herbst weniger Minimalismus und mehr Statement verlangt.
Streetstyle
Parallel dazu entsteht rund um die Shows eine zweite Bühne. Streetstyle wird erneut zum eigenen Spektakel der Fashion Week. Butterweiches Leder, Oversize-Trenches, Micro-Minis und sportliche Elemente treffen auf präzises Tailoring – wie ein lebendiges Moodboard für die kommenden Monate. Auf den Strassen von Paris verschwimmt der Unterschied zwischen Runway und Publikum zunehmend.
Vor dem Grand Palais, im Louvre-Viertel und vor versteckteren Show-Locations bilden sich regelrechte Fashion-Kulissen. Patchwork-Leder, Kopftücher, Loafer und verspielte Miniröcke prägen das Bild. Viele Looks kombinieren Archivstücke, aktuelle Kollektionen und sorgfältig kuratiertes Vintage – eine luxuriöse Interpretation der inzwischen viel zitierten Idee «Buy less, style better».
Victoria Beckham
Auch Designerinnen selbst werden in dieser Woche zu Figuren der Inszenierung. Besonders aufmerksam wird der Auftritt von Victoria Beckham verfolgt. Ihre Kollektion bleibt ihrer klaren Handschrift treu: präzises Tailoring, schlanke Silhouetten und fliessende Stoffe bestimmen die Looks. Gleichzeitig begleitet ein Hauch privater Schlagzeilen ihre Präsenz in Paris. Britische Medien berichten seit Wochen über Spannungen rund um ihren ältesten Sohn Brooklyn und sein Verhältnis zur Familie. Beckham jedoch wirkt unbeeindruckt und präsentiert ihre Kollektion mit jener kontrollierten Eleganz, die längst zum Markenzeichen ihres Labels geworden ist.
Was diese Saison letztlich so besonders macht, ist das Gefühl eines kuratierten Neustarts. Selten liegen Debüts, wichtige Zweitkollektionen und radikale Weiterentwicklungen der grossen Häuser so dicht beieinander. Experimentelle Ideen reichen von möbelinspirierten Formen über psychedelische Blumenmuster bis hin zu Prints, die wirken wie tragbare Kunstinstallationen.
Paris präsentiert sich damit erneut als Bühne, auf der sich Vergangenheit und Zukunft der Mode begegnen. Couture-Referenzen treffen auf mutige neue Silhouetten, Heritage auf eine zunehmend globale Celebrity-Kultur. Und irgendwo zwischen all den grossen Namen erinnert ein zehnjähriger Designer daran, dass die Zukunft der Mode manchmal genau dort beginnt, wo man sie am wenigsten erwartet.