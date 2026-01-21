Mit den bunten Michel-Jordi-Ethno-Schuhen löst Ammann Shoes in den 1990er Jahren ein regelrechtes Swiss Ethno Fever aus. Die Modelle sorgen für Wartelisten in den Schuhgeschäften und machen die Marke weit über die Schweiz hinaus bekannt. Doch der mediale Erfolg hat tiefe Wurzeln. Diese liegen im aargauischen Oberentfelden, wo Josef Ammann Ende des 19. Jahrhunderts den Grundstein für das Familienunternehmen legt. Aus auf dem Bauerngut handgefertigten Schuhen entwickelt sich Schritt für Schritt eine mechanische Schuhwerkstätte und schliesslich eine eigene Fabrik. Qualität und Nähe zum Kunden sprechen sich schnell herum. Sohn Alfred Ammann treibt den Aufbau mit unternehmerischem Mut voran. Trotz starker Konkurrenz durch grosse Namen der Branche setzt er konsequent auf hochwertige Materialien und solides Handwerk. Seine Schuhe finden ihren Weg in den Alltag, ins Militär und in die Werkhallen des Landes.