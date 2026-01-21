Mit den bunten Michel-Jordi-Ethno-Schuhen löst Ammann Shoes in den 1990er Jahren ein regelrechtes Swiss Ethno Fever aus. Die Modelle sorgen für Wartelisten in den Schuhgeschäften und machen die Marke weit über die Schweiz hinaus bekannt. Doch der mediale Erfolg hat tiefe Wurzeln. Diese liegen im aargauischen Oberentfelden, wo Josef Ammann Ende des 19. Jahrhunderts den Grundstein für das Familienunternehmen legt. Aus auf dem Bauerngut handgefertigten Schuhen entwickelt sich Schritt für Schritt eine mechanische Schuhwerkstätte und schliesslich eine eigene Fabrik. Qualität und Nähe zum Kunden sprechen sich schnell herum. Sohn Alfred Ammann treibt den Aufbau mit unternehmerischem Mut voran. Trotz starker Konkurrenz durch grosse Namen der Branche setzt er konsequent auf hochwertige Materialien und solides Handwerk. Seine Schuhe finden ihren Weg in den Alltag, ins Militär und in die Werkhallen des Landes.
Bis in die 1960er Jahre wächst Ammann zu einer der bedeutenden Schuhfabriken der Region heran, bekannt insbesondere für modische, mit Lammfell gefütterte Winterschuhe. Mit jeder Generation passt sich das Unternehmen dem Wandel an. Rolf Ammann führt die Firma durch anspruchsvolle Marktphasen, setzt früh auf internationale Kooperationen und gehört zu den ersten Schweizer Schuhmachern, die direkt in China produzieren lassen. Gleichzeitig bleibt die kreative Handschrift sichtbar.
Heute prägt Marc Ammann in vierter Generation die Marke. «Luxus ist für mich ein Produkt das nachhaltig und qualitativ wertig produziert wird und bei entsprechender Pflege den Träger jahrelang begleitet. Die Schuhe können neu besohlt und aufgefrischt werden und so leisten wir einen wertvollen Beitrag gegen die Wegwerfgesellschaft.» betont er. Die Kollektionen verbinden Schweizer Design mit europäischer Fertigung, vor allem in Italien. Produziert werden hochwertige Damen- und Herrenschuhe, die Tradition, Komfort und zeitgemässen Stil vereinen. Rund 14’000 Paar verlassen jährlich die Werkstätten. Ammann Shoes ist eine Familiengeschichte, die zeigt, wie gelebtes Handwerk seinen festen Platz behält.