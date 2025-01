Wie kamen Sie zu Fabric Frontline?

Michael Muntinga: In meiner Jugend waren die Foulards und Krawatten von Fabric Frontline ein echter Hype! Mir wurde zudem ein textiles Flair

in die Wiege gelegt – von meinem holländischen Urgrossvater, einem Textiler aus Tilburg. Aber von einer gradlinigen Karriere kann ich nicht sprechen: Ich war Möbeldesigner

in den USA, Bankengrafiker in der Schweiz, Marktforscher in England. Mit nur Power-Point in den Händen fehlte mir nach neun Jahren aber

das Physische. Zurück in der Schweiz entwickelte ich zehn Jahre lang für die Firma meines Mannes und sein Label Mourjjan Stoffe und Prints. Als ich wieder Abwechslung brauchte, wurde Fabric Frontline verkauft. Beim dritten Mal Anklopfen war klar: Ich bin die richtige Person, um die Firma zu übernehmen und weiterzutreiben. Es ist mein erstes Start-up mit einer 40-jährigen Geschichte! Und ich darf es mit einem kleinen Team führen, das zum Teil schon 25 Jahre dabei ist, andere kommen von Vetements und Akris.