Wie beeinflussen aktuelle Modetrends und kulturelle Einflüsse Ihre Designs?

Sie bilden ein dynamisches Geflecht, das meine Designs inspiriert und bereichert. Während Trends Einblicke in sich wandelnde Vorlieben und globale Ästhetik geben, verleihen kulturelle Einflüsse meinen Kreationen Tiefe und Authentizität, indem sie sie in einer Erzählung verankern, die Zeit und Raum überdauert. Ich strebe danach, zeitgenössische Relevanz mit zeitloser Kunstfertigkeit in Einklang zu bringen, indem ich moderne Silhouetten und innovative Techniken mit der Seele von Tradition und Erzählkunst vereine. Diese Verschmelzung ermöglicht es mir, Stücke zu schaffen, die nicht nur im Hier und Jetzt Anklang finden, sondern auch das vielfältige Erbe und die Einzigartigkeit der Träger*innen ehren – und so den sich ständig weiterentwickelnden Dialog zwischen Mode und Kultur feiern.