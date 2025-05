Was hat Sie dazu inspiriert, sich auf Flip-Flops zu spezialisieren?

Ich bin auf Sylt geboren und laufe seit klein auf am liebsten immer barfuss. Flip-Flops stehen wie kein anderer Schuh genau für dieses Trage- und unbeschwerte Lebensgefühl. Während meiner Zeit in Singapur und auf den Bahamas ist mir aufgefallen, wie viele Flip-Flops einfach nicht schön aussehen und habe mir überlegt, dass es doch möglich sein muss einen Schuh zu kreieren, der nicht nur bequem, sondern auch stylish ist und ganz nach den persönlichen Vorlieben designt werden kann. Und so war die Idee zu den Peggell Glam Flips geboren. Glam Flips stehen für Sommer, Sonne und Leichtigkeit! Genau dieses Gefühl wollte ich in unsere Kollektion bringen.