INUIKII ist eine dieser Marken, die aus einer klaren Vision heraus entstanden sind: Mode soll nicht nur schön aussehen, sondern sich auch richtig gut anfühlen. Was 2013 in Zürich als Familienprojekt begann, hat sich längst zu einem internationalen Label entwickelt, das für handgefertigte Qualität, unkonventionelles Design und kompromisslosen Komfort steht. Die Gründerin Cinzia Maag und ihre beiden Söhne wollten einen Schuh kreieren, der Wärme, Schutz und Stil miteinander verbindet und der dabei weit mehr ist als ein klassischer Winterboot. Heute umfasst INUIKII eine vielseitige Kollektion, die von ikonischen, gefütterten Boots bis zu modernen Sneakers reicht, doch der Kern der Marke ist gleich geblieben: Jede Silhouette erzählt von Liebe zum Detail, von hochwertigen Materialien und von einer Haltung, die Mode bewusst denkt.