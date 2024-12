Zum Jahresende blickt Elizabeth Teissier (86) in die Sterne: Das Jahreshoroskop der Schweizer Illustrierten hat Tradition. Seit einiger Zeit fallen die Prognosen jedoch düster aus. Wie die Star-Astrologin und Doktorin der Soziologie in vielen ihrer Vorhersagen prophezeite, hat sich die Welt in den vergangenen Jahren von einer Krise in die nächste Katastrophe buxiert. Damit ist im Sommer 2025 Schluss. «Ich sehe Licht am Ende des Tunnels», sagt die Genferin im Interview zum Jahreshoroskop in der der Print-Ausgabe Schweizer Illustrierten (aktuell am Kiosk).