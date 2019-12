Venus in Opposition (von Anfang April bis Mitte August!) sorgt für aufregende Begegnungen oder tolle Reisen. Der positive Mars im Widder stimuliert während der zweiten Jahreshälfte viele Begegnungen – eher leidenschaftlich als romantisch! Bei Paaren weht eine frische Brise, Singles sind bereit für Abenteuer! Freuen Sie sich auf den Frühling und die ersten Sommerwochen! Bereits Anfang Januar und im Februar erobern Sie alle Herzen, auch im November verwöhnt Sie Venus. Man schätzt Ihren Witz und Charme. Ab Juli lässt Mars Ihre Leidenschaft erwachen. Lediglich im Juni oder im Oktober sind Sie manchmal zu aggressiv. Sind Sie zwischen 7. und 11. Dezember geboren, dürfte Neptun schuld an Unklarheiten sein. Sehr romantisch und verträumt sind Sie in positiven Phasen, etwa im Februar, in der zweiten April-Hälfte, im August, in der ersten Oktober-Hälfte und im Dezember.