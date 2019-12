Positive Einflüsse für Dezember-Steinböcke, die durch neue Aktivitäten oder eine neue Umgebung geistig und physisch stimuliert sind. Besonders gut in Schuss sind Sie in der zweiten April- und der zweiten Mai-Hälfte, in der letzten August-Woche, der zweiten Oktober-Hälfte und der letzten Dezember-Woche. Schwieriger für Januar-Steinböcke wird die zweite Jahreshälfte. Ab Mitte Juli könnte die zweite Dekade mehr unter Druck sein. Die dritte Dekade muss mehr kämpfen, hat aber chronische Probleme (Gelenke, Rücken, Zähne usw.) besser im Griff, speziell in der zweiten März-Hälfte, zwischen Mitte August und Mitte Oktober und in den letzten zwei Wochen des Jahres. Durch Jupiter kann es zur Besserung oder Heilung kommen!