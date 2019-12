Ein guter Jahrgang kündigt sich an ohne grössere Hindernisse. Allerdings sind Sie in der ersten Jahreshälfte mehr an vergnüglichen Aktivitäten interessiert und vernachlässigen Ihren Job. Bleiben Sie besonders im Februar und im März achtsam. Ende August und in der ersten September-Hälfte ist ein Engpass in Ihrem Budget möglich, doch ab Juli geben Sie richtig Gas. Ihre Projekte haben Rückenwind, man lobt Ihre kluge Analyse, Ihre Ideen finden Anklang. Ab Mitte Dezember wandert Jupiter in den Wassermann, wo er bis Ende 2021 bleibt und ein Erfolgsjahr verspricht. Kleiner Schatten: Die zweite Dekade sollte etwas vorsichtiger sein, denn Neptun kann Ihr Urteils vermögen schwächen, Sie sehen manches allzu optimistisch. Lassen Sie sich Investitionen nochmals durch den Kopf gehen.