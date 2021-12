Die erste Dekade beginnt das Jahr mit einer positiven Lebenshaltung. Die ersten Wochen (ab Mitte Januar) sind ideal, um gute Vorsätze einzuhalten. Ebenfalls günstige Perioden: zweite April-Hälfte, Juli (bester Monat!), zweite Oktober-Hälfte und zweite Dezember- Hälfte. Im Mai, Juni, August, September und November könnte Mars jedoch zum Übertreiben verleiten. Die zweite Dekade kann 2022 neue Wege einschlagen und die Abwehrkräfte stärken, was Balsam für Leib und Seele bedeutet. Das Jahr beginnt auf der Überholspur, und so geht es im März, von Mitte April bis Mitte Mai, im Juli, in der ersten November-Hälfte und in den letzten zwei Wochen des Jahres weiter. Die dritte Dekade hat alle Trümpfe in der Hand, hochgesteckte Ziele zu erreichen, manchmal kommt es zu einer wahren Renaissance. Lediglich im Oktober und im November könnten Sie Ihre Kräfte überschätzen!