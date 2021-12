Die erste Dekade steht bis Mitte Februar vor einer schwierigen Wahl. Im März und April kommen Frühlingsgefühle auf, gefolgt von Turbulenzen im Mai und im Juni. Ab Sommer ist alles im Lot, Ende August und Anfang September sowie in der zweiten November-Hälfte sollten Sie sich jedoch vor Missverständnissen in Acht nehmen! Die zweite Dekade kann 2022 neue Wege gehen. Singles finden die Liebe, Paare leben auf. Glückliche Perioden: April und Mai, Ende Juli, Anfang September, Anfang November sowie das Jahresende. Die dritte Dekade kann in Beziehungen ihre wahren Wünsche verwirklichen. Gemeinsame Ziele stärken die Bindung im Februar, in der ersten Juni-Hälfte sowie im August, September und November. Die Schattenseite des inspirierenden Neptuns: mögliche Enttäuschungen im April, im Mai, Ende Juni und in der ersten Dezember-Hälfte.