Die gute Nachricht zuerst: Die erste und die dritte Dekade gehören zu den absoluten Favoriten der Sterne. Nur die zweite Dekade erlebt 2022 den prüfenden Saturn und muss in Beziehungen jeder Form mehr Ordnung schaffen. Es könnten einige Veränderungen auf Sie zukommen, Sie sind gezwungen, zu improvisieren, und schaffen dies mit guten Resultaten in der ersten Februar-Hälfte, von Mitte April bis Mitte Mai, in der ersten Juni-Hälfte, im Juli, Anfang August, Anfang September, Ende Oktober und Mitte Dezember. Allerdings könnte Saturn in der zweiten März-Hälfte, Ende August und Anfang November Hürden errichten, die oft den Kern der ursprünglichen Probleme dar stellen. Zum Glück sollten übers Jahr gesehen die positiven Einflüsse stärker wirken. In der dritten Dekade sind vor allem die vor dem 15. Geborenen zwischen April und August mit Konzessionen konfrontiert.