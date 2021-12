Die 1. Dekade beginnt das Jahr fulminant: Jupiter verspricht bis Mitte Februar eine Glückssträhne. Auch Mitte März, in der zweiten Aprilhälfte und zwischen Mitte Juni und Mitte Juli winken exzellente Verträge und Kontakte. Einer der besten Monate wird der August, das Jahr endet jedoch auch mit einer positiven Bilanz im Dezember. In der zweiten Hälfte der Monate Februar und Juli sollten Sie allerdings kritisch sein: Prüfen Sie Geschäftsbedingungen und Reisepläne sehr genau. Mehr Abwechslung aber auch Stress blüht der 2. Dekade. Jupiter sorgt für Fortschritte im Februar und März, Saturn holt sie zurück auf den Boden der Tatsachen, und Uranus kündigt Überraschungen an. Der beste Monat wird der Juli. Ansonsten ist viel Geduld gefragt: Erst ab 2023 sind wieder Sie wieder am Drücker! Die 3. Dekade gehört zu den Favoriten der Sterne: Das ganze Jahr hindurch wirken Pluto und Neptun günstig.