Oktober-Waagen finden 2022 eine neue Stabilität, oft dank beruflichen Partnerschaften. Langfristige Pläne lassen sich realisieren. Besonders im Februar, von Mitte März bis Mitte April, von Mitte Juni bis Mitte Juli, Ende August und Anfang September, im Oktober und in der ersten Dezember-Hälfte agieren Sie klug. Nach dem 17. Geborene müssen eine grössere Umstellung in ihr Leben integrieren, was in genannten Perioden leichter fällt. Die erste Dekade gehört im Sommer zu den Favoriten, wobei sich bereits im Frühling Fortschritte abzeichnen. Schon im Januar und in der zweiten Februar-Hälfte, dann auch Ende März und im April, Mai, Mitte Juni, Ende Juli und Ende November sind Sie anderen einen Schritt voraus. Kurze kritische Phasen: Anfang und Ende Juni sowie im Juli.