Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Krebs

Geld und Beruf

Erste Dekade: Das Jahr beginnt mit spannenden Kontakten. Bis Ende Februar sind Fortschritte in der Ausbildung oder bei geschäftlichen Vorhaben möglich. Im März kommt es zu Missverständnissen, dann aber kehrt Glücksplanet Jupiter nach zwölf Jahren in Ihr Zeichen zurück: Juni und Juli werden die besten Monate des Jahres. Auch in den folgenden Perioden läufts rund: von Mitte August bis Mitte September, in der ersten Oktoberhälfte und zum Jahresende.