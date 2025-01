Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Löwe

Liebe und Freundschaft

Erste Dekade (23. 7. – 1. 8.): 2025 beginnt harmonisch – in Liebe und Freundschaft. Bis Mitte Mai herrscht im übertragenen Sinn Schönwetter, und von Juni bis September kündigen sich vielversprechende Umwälzungen an. Die seltene positive Konstellation von Neptun, Uranus und Saturn stösst Gutes an. Auch zum Jahresende hin wirken günstige Einflüsse. Leichter Gegenwind ist nur Mitte Mai und Anfang Oktober zu erwarten.