Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Schütze

Zweite Dekade (3. 12. – 12. 12.): Im Januar und im Februar bremst Saturn Ihre Gefühle aus. Bis Ende März müssen Sie eine Flaute durchhalten. Ab April wird es besser, und wahre Sternstunden erleben Sie Mitte Juli, in der ersten Septemberhälfte, in der zweiten Oktoberhälfte und im Dezember. Feiern Sie die Feste, wie sie fallen, und geniessen Sie das Leben! So halten Sie auch die Durchhänger in der zweiten Januarhälfte und Anfang Oktober besser aus. 2025 wird – mit kleinen Ausnahmen – ein vorwiegend positives Jahr.