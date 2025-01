Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Skorpion

Dritte Dekade: Körper und Seele sind 2025 im Einklang. Sie dürfen sich in diesem Jahr über eine glänzende Verfassung freuen. Ideal, um ein Fitnessabo zu lösen oder sportliche Ausflüge zu planen. Nutzen Sie die günstige Phase, um sich zu stärken! Praktisch das ganze Jahr hindurch wirken positive Einflüsse. Besonders im Januar, April, Mai, Juli und speziell in den letzten drei Monaten des Jahres, in denen Jupiter an Ihrer Seite steht.