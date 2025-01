Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Steinbock

Liebe und Freundschaft

Erste Dekade (22. 12. – 31. 12.): Gleich im Januar stehen unvergessliche Momente in der Liebe, mit Freunden und der Familie an. Exzellent werden auch die zweite Maihälfte und der Juli: Singles sind kontaktfreudig, Paare erleben ein Liebeshoch. Auch in der ersten Augustwoche, Ende September, Mitte Oktober und in den letzten Wochen des Jahres herrscht Harmonie. Dagegen sind kurze Leerläufe im Juni, Ende August und in der zweiten Oktoberhälfte ein Klacks.