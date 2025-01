Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Wassermann

Dritte Dekade: In den ersten Februarwochen sind Sie gut in Schuss und Anfang April, im Mai und im Juni kaum zu bremsen! Die zweite Februarhälfte und der Oktober werden jedoch kritisch – etwas Unerwartetes fordert Sie heraus. Vermeiden Sie überstürzte Entscheidungen, und suchen Sie Ruhe in der Natur. Nach Mai und Juni sind Sie auch im September und im Dezember in Bestform und setzen Ihre Vorsätze erfolgreich um. Ihre Gesundheit verbessert sich spürbar.