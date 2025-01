Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Widder

Zweite Dekade: Bis Mitte April nimmt Sie Jupiter unter seine Fittiche. Er verspricht mehr Selbstvertrauen und Glück in der ersten Februarhälfte, im März, in der ersten Aprilhälfte, im Juli und Ende September. Das Jahr endet mit guten Geschäften und wertvollen neuen Kontakten im November und in der ersten Dezemberhälfte. Gegenwind gibt es nur im August und in der zweiten Septemberhälfte, wenn Jupiter administrative oder juristische Probleme verursacht.