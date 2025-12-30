Elizabeth Teissier: «2026 passiert etwas Wichtiges in Russland»

2026 wird ein ganz besonderes Jahr. Das kündigt Elizabeth Teissier schon seit geraumer Zeit in Interviews und Büchern an. Im traditionellen Jahreshoroskop der Schweizer Illustrierten spricht sie sogar von «goldenen» zwölf Monaten. Und damit meint sie nicht nur vielversprechende Phasen für die zwölf Sternzeichen.
Die Mundan-Astrologie, auf die sich Elizabeth Teissier spezialisiert hat, interpretiert kosmische Einflüsse im Zusammenhang mit politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Und hier soll sich im kommenden Jahr Grosses bewegen! Nach ihren Berechnungen, so Teissier, wird «in Russland etwas Wichtiges passieren». Was sich die Doktorin der Soziologie und ihr Mann, Gerhard Hynek, von diesem Ereignis erhoffen, erfahrt ihr im Video.
Die detaillierten Horoskope für alle Sternzeichen findet ihr in der Schweizer Illustrierten, Ausgabe Nr. 51 – aktuell am Kiosk.