Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. Horoskop
  3. Jahreshoroskop 2026
  4. Elizabeth Teissier im Video: So wird 2026
loading...
2026 wird ein ganz spezielles Jahr. Weshalb es «golden» sein soll, welche Sternzeichen mehr Geduld brauchen und was Russland erwartet, erklären die Star-Astrologin Elizabeth Teissier und ihr Mann Gerhard Hynek im Video. Schweizer Illustrierte
Star-Astrologin im Video

Elizabeth Teissier: «2026 passiert etwas Wichtiges in Russland»

2026 gehören alle Sternzeichen zeitweise zu den Gewinnern. Doch wenn Star-Astrologin Elizabeth Teissier vom «goldenen Jahr» spricht, meint sie noch etwas ganz anderes – wie sie im Video verrät.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

2026 wird ein ganz besonderes Jahr. Das kündigt Elizabeth Teissier schon seit geraumer Zeit in Interviews und Büchern an. Im traditionellen Jahreshoroskop der Schweizer Illustrierten spricht sie sogar von «goldenen» zwölf Monaten. Und damit meint sie nicht nur vielversprechende Phasen für die zwölf Sternzeichen. 

Die Mundan-Astrologie, auf die sich Elizabeth Teissier spezialisiert hat, interpretiert kosmische Einflüsse im Zusammenhang mit politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Und hier soll sich im kommenden Jahr Grosses bewegen! Nach ihren Berechnungen, so Teissier, wird «in Russland etwas Wichtiges passieren». Was sich die Doktorin der Soziologie und ihr Mann, Gerhard Hynek, von diesem Ereignis erhoffen, erfahrt ihr im Video.

Die detaillierten Horoskope für alle Sternzeichen findet ihr in der Schweizer Illustrierten, Ausgabe Nr. 51 – aktuell am Kiosk.

Von KMY vor 1 Stunde
Themen per E-Mail folgen