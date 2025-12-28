Elizabeth Teissier: «Es wird ein goldenes Jahr»

Den Spitznamen verdankt Gerhard Hynek einem der ersten Dates mit seiner heutigen Ehefrau. Er wollte sie in Paris in ein angesagtes Restaurant einladen. Weil das Lokal ausgebucht war, gab er sich als Baron Wolfie von Knittelfeld aus. «Auf Deutsch hätte man meine List sofort durchschaut, so heisst ja kein Mensch. Aber in frankofonen Ohren tönte der Name offenbar edel genug. Man gab uns den Tisch.» Elizabeth Teissier, die spätere Doktorin der Soziologie mit eigener Astrosendung im Fernsehen, muss heute noch über diese Anekdote lachen. «Zum Glück bist du so lustig», sagt sie zu ihrem Ehemann, als er diese während des Fotoshootings zum Besten gibt. «Wieso?», kontert er scheinheilig. «Ist der Rest nicht gut?»