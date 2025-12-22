Elizabeth Teissier und ihr «guter Lehrling»

Laut Star-Astologin Elizabeth Teissier wird 2026 ein goldenes Jahr. Auch ihr Mann Gerhard Hynek bestätigt das. Der ehemalige Journalist ist inzwischen selbst ein Fachmann. Durch Elizabeth hat er viel über die Astrologie gelernt, sodass das Paar inzwischen auch den eigenen Alltag auf die Sprache der Sterne abstimmt.

Sina Albisetti