  4. Elizabeth Teissier: 54 Jahre mit Gerhard Hynek
Laut Star-Astologin Elizabeth Teissier wird 2026 ein goldenes Jahr. Auch ihr Mann Gerhard Hynek bestätigt das. Der ehemalige Journalist ist inzwischen selbst ein Fachmann. Durch Elizabeth hat er viel über die Astrologie gelernt, sodass das Paar inzwischen auch den eigenen Alltag auf die Sprache der Sterne abstimmt. Sina Albisetti
45 Jahre mit Gerhard Hynek

Elizabeth Teissier und ihr «guter Lehrling»

2026 wird ein «goldenes Jahr», verspricht Star-Astrologin Elizabeth Teissier. Mit ihrem Ehemann Gerhard Hynek darf sie 45 Jahre Liebe feiern. Im Video verraten die beiden, wie alles begann und warum der ehemalige Journalist mittlerweile selbst ein guter Astrologe ist.

Das ist eine Premiere: Erstmals stellt sich Star-Astrologin Elizabeth Teissier nicht allein unseren Fragen zum Jahreshoroskop 2026. Am Rande des Fotoshootings für die Schweizer Illustrierte setzte sie sich gemeinsam mit ihrem Mann Gerhard Hynek vor die Kamera, um unsere Fragen zu beantworten.

Nach fast 45 Jahren als Liebes- und 15 Jahren als Ehepaar zeigt sich: Gerhard Hynek ist in astrologischen Belangen mittlerweile selbst ein Fachmann. Das bestätigt denn auch Elizabeth Teissier: «Du warst ein guter Lehrling.» Wie liebevoll das Ehepaar nach all den Jahren immer noch miteinander umgeht, seht ihr in unserem Making-of-Video zum Jahreshoroskop 2026.

Wie das Jahr 2026 aus astrologischer Sicht wird und welche Einflüsse die verschiedenen Sternzeichen erwarten dürfen, erfahrt ihr in der Schweizer Illustrierten Nummer 51 – aktuell am Kiosk.

 

Von KMY vor 1 Stunde
