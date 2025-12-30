Zweite Dekade (2. 3. – 10. 3.): Bei Paaren funkt es 2026 erneut! Besonders in der ersten Januarhälfte wird es leidenschaftlich. Auch im März, April und Juni versprechen Jupiter und Venus unvergessliche Momente. Nur im Mai sollte man nicht über die Stränge schlagen. Weitere gute Perioden sind die erste Septemberhälfte und die letzten zwei Wochen des Jahres. Etwas holpriger können hingegen die zweite Julihälfte und die erste Dezemberhälfte verlaufen.