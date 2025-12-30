Liebe und Freundschaft
Erste Dekade (20. 2. – 1. 3.): 2026 bietet einige Sternstunden. Da wäre der Februar, der Reiselustige mit reizvollen Begegnungen belohnt. Oder das Frühjahr, das – mit Ausnahme der ersten Maihälfte – seinen Charme spielen lässt. Exzellent werden auch die zweite Augusthälfte, das Septemberende und der Oktober. Vor dem 25. Geborene könnten speziell in der ersten Julihälfte oder Mitte Dezember durch Uranus familiäre Veränderungen erleben.
Zweite Dekade (2. 3. – 10. 3.): Bei Paaren funkt es 2026 erneut! Besonders in der ersten Januarhälfte wird es leidenschaftlich. Auch im März, April und Juni versprechen Jupiter und Venus unvergessliche Momente. Nur im Mai sollte man nicht über die Stränge schlagen. Weitere gute Perioden sind die erste Septemberhälfte und die letzten zwei Wochen des Jahres. Etwas holpriger können hingegen die zweite Julihälfte und die erste Dezemberhälfte verlaufen.
Dritte Dekade (11. 3. – 20. 3.): Das Jahr beginnt erotisch geladen. Bis Anfang März werden auch die Gefühle tiefer, und Entscheidungen vom Herbst 2025 bringen erfreuliche Resultate. Im Mai erfüllt Jupiter gern Wünsche, und im Juni erlebt die dritte Dekade eine beneidenswerte Glückssträhne. Die Jahresbilanz fällt eindeutig positiv aus, denn auch die erste Augustwoche sowie die Phase zwischen Mitte November und Mitte Dezember liegen deutlich positiv in der Waagschale.
Geld und Beruf
Erste Dekade: Bis Mitte Mai navigiert die erste Dekade clever durchs Jahr. Optimal verlaufen auch die erste Junihälfte – besonders auf Reisen und im Studium – sowie die zweite Septemberhälfte und der Oktober. Etwas düsterer sieht es für vor dem 25. Geborene aus: Der Uranus-Zyklus von Mai bis Jahresende kann unliebsame Veränderungen mit sich bringen.
Zweite Dekade: Das erste Halbjahr ist eine Zeit der Fülle. Die Saat vom Sommer 2025 wirft Ernte ab. Bis Anfang Mai lässt Glücksplanet Jupiter die zweite Dekade nicht im Stich. Günstig werden im zweiten Halbjahr auch die Monate Juli, September und November – was eine exzellente Jahresbilanz ergibt.
Dritte Dekade: Weitblick und Ausdauer machen sich bis Mitte Februar bezahlt. Die dritte Dekade kann grössere Projekte endlich unter Dach und Fach bringen. Im Mai und Juni bietet Jupiter exzellente Voraussetzungen in finanziellen und hierarchischen Fragen. Und wichtige Termine wie Reisen oder eine Fortbildung gelingen in der ersten Augustwoche, Anfang September, im November sowie in der ersten Dezemberhälfte.
Fitness und Gesundheit
Erste Dekade: Nach einem routinierten Start ins Jahr setzt Mars im März und in der zweiten Maihälfte erstaunliche Kraftreserven frei. Es lohnt sich, diese ins Konditionstraining zu investieren und Wandern, Radeln oder andere Hobbys zu entdecken. Weitere Hochphasen: zweite Augusthälfte, zweite Septemberhälfte und Oktober. Negative Einflüsse sind kaum vorhanden.
Zweite Dekade: Jupiter beschützt die zweite Dekade und verspricht Selbstverwirklichung und körperliche Regeneration in den ersten vier Monaten – besonders im März, wenn Mars ebenfalls günstig steht. Im Mai zeigt sich ein kurzer Knick, ebenso in der zweiten Julihälfte. Doch im Juni, September, Oktober und November sorgt Venus für Zufriedenheit.
Dritte Dekade: Topfit und kaum zu bremsen! Zu Beginn des Jahres schaltet die dritte Dekade den Turbo ein. Bis Mitte Februar bessern sich chronische Beschwerden, und in der ersten Aprilhälfte sowie im Juni sorgen Mars und Jupiter als Power-Duo für Leistungsfähigkeit. Ebenfalls hervorragend werden die Monate September und November. Ende Mai und Anfang August hat die dritte Dekade allerdings einzelne Hürden zu nehmen.