Liebe und Freundschaft
1. Dekade (24. 8. – 2. 9.): Das Jahr startet mit erfreulichen Begegnungen. In der zweiten Februarhälfte kommt es jedoch zu Missverständnissen und Verzögerungen. Danach folgen leichtere Phasen – besonders von Mitte April bis Mitte Juni, in der zweiten Augusthälfte, im Oktober und im November. Die Geburtstage vor dem 27. August erleben ab Mai bis Jahresende gelegentlich eine unerwartete, nicht immer angenehme Wendung.
Zweite Dekade (3. 9. – 12. 9): Ein Feuerwerk der Gefühle gibt es gleich zum Jahresbeginn: Eine alte Leidenschaft könnte erwachen oder eine Versöhnung anstehen. Jupiter verspricht im Mai zudem echte Sternstunden – vielleicht sogar ein grosses Fest? Weitere positive Phasen zeichnen sich in der zweiten Februarhälfte, in der ersten Aprilhälfte, im Juni, Juli, September und in der zweiten Dezemberhälfte ab.
Dritte Dekade (13. 9. – 23. 9.): In den ersten Wochen des Jahres sind die Voraussetzungen optimal, um alte Probleme zu lösen – sogar eine grosse Versöhnung ist nicht auszuschliessen. Besonders gut läuft es in den Frühlingswochen: Mai und Juni werden die besten Monate des Jahres. Nur die erste Aprilhälfte birgt einen kurzen Leerlauf. Die zweite Jahreshälfte verläuft weniger spektakulär, doch stehen die Sterne günstig für gemeinsame Reisepläne im September und in der ersten Dezemberhälfte.
Geld und Beruf
Erste Dekade: 2026 macht einen guten ersten Eindruck. In den ersten zehn Tagen locken attraktive Geschäfte. Im Februar und März gilt es, erste Hürden zu nehmen, und ab Mai – bis Jahresende – taucht Uranus als Unruhestifter auf. Wichtig ist, Veränderungen konstruktiv zu begegnen. Vielversprechende Phasen: zwischen Mitte April und Mitte Mai, im Juni, in der zweiten Augusthälfte sowie im September und Dezember.
Zweite Dekade: Bis April hat die zweite Dekade ausgezeichnete Erfolgschancen. Investitionen vom vergangenen Sommer zahlen sich nun aus und können das Budget spürbar entlasten. Für juristische Angelegenheiten erweist sich der Mai als besonders günstig. Wichtige Termine und Reisen stehen im Juni, Juli, September und November unter guten Sternen. Weniger rosig zeigen sich hingegen die zweite Maihälfte und der Dezember.
Dritte Dekade: Clever, diplomatisch und effizient – so startet die dritte Dekade ins neue Jahr. Dieses Tempo könnte im März zu Überlastung führen. Im Mai und Juni läuft es wieder rund: Eine Beförderung oder ein finanzieller Gewinn liegen drin. Juli, die erste Augusthälfte, September, November sowie die erste Dezemberhälfte eignen sich ideal für Verhandlungen oder Weiterbildungen. Nur in der ersten Aprilhälfte und gegen Jahresende gerät das Glücksgetriebe etwas ins Stocken.
Fitness und Gesundheit
Erste Dekade: Nach einem ruhigen Januar zeigt sich im Februar und März eine gewisse Reizbarkeit – jetzt besser keine riskanten Aktionen starten! Ende April beginnt eine Phase mit günstigen Momenten, besonders Ende Mai, in der letzten Juniwoche und Ende August sowie im September, Oktober und Anfang Dezember. Vor dem 27. Geborene sollten impulsive Reaktionen vermeiden, Uranus wirkt von Mai bis Dezember dissonant.
Zweite Dekade: 2026 wird super! Mit Ausnahme von Gegenwind im März, in der zweiten Julihälfte und Anfang Dezember rauscht die zweite Dekade energiegeladen und zuversichtlich durchs Jahr.
Dritte Dekade: Überraschung! Uranus könnte bis Ende April ein unerwartetes Ereignis auslösen, das jedoch mehr Freiheit mit sich bringt. Zusätzlich bringt der positive Jupiter im Mai und Juni Körper und Seele in Einklang. Mars beflügelt sportliche Aktivitäten und andere Interessen, und im Juli, September sowie November ist die dritte Dekade bestens in Form. Herausfordernd bleiben lediglich der März und die erste Augusthälfte.