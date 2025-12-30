Zweite Dekade: In den ersten fünf Monaten hat die zweite Dekade Glücksplanet Jupiter an ihrer Seite. Dies könnte bedeuten, dass ein Engpass endlich endet und sich neue Türen öffnen. Auch eine Erbschaft oder ein Gewinn durch Spekulation sind möglich. Die besten Phasen: Februar, März, Juni, Juli, zweite Augusthälfte, erste Septemberhälfte, Oktober und November. Nur Ende April und in der zweiten Septemberhälfte läufts nicht ganz so rund.