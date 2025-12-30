Liebe und Freundschaft
Erste Dekade (22. 6. – 1. 7.): Von charmanten Flirts über prickelnde Erotik bis hin zu romantischen Höhenflügen – auf folgende Phasen dürfen sich Krebs-Geborene besonders freuen: Februar, erste Aprilhälfte, Mai, erste Junihälfte, zweite Julihälfte, Mitte September bis Mitte Oktober sowie die ersten zwei Wochen im Dezember. Ende März, Ende April und speziell vom 8. bis 16. August schmollt Liebesplanet Venus.
Zweite Dekade (2. 7. – 12. 7.): Mit Jupiter auf der Sonne bis Mitte Mai gehört die zweite Dekade zu den Favoriten. Besonders im Februar und April wirkt Venus günstig: Bei Singles signalisiert dies spannende Bekanntschaften, bei Paaren oft Heirat oder Nachwuchs. Von Juni bis Oktober sorgt Saturn jedoch für schlechte Laune, bevor das Jahr in einem Feuerwerk der Gefühle endet.
Dritte Dekade (13. 7. – 22. 7): Das Jahr beginnt mit reizvollen Begegnungen und Innigkeit in der Beziehung. Aber es kommt noch viel besser! Im Mai und Juni erlebt die dritte Dekade unvergessliche Momente. Dank Jupiter könnte sogar ein Wunschtraum in Erfüllung gehen. Danach wirds ruhiger, Venus bleibt aber weiterhin verlässlich und sorgt für gute Gegebenheiten – speziell in der ersten September- und der ersten Dezemberhälfte.
Geld und Beruf
Erste Dekade: Keine Sorge, wenn zu Jahresbeginn eine Panne passiert. In der zweiten Februarhälfte bieten sich Chancen, Fehler wieder auszubügeln. Herausfordernder wird die Phase von Mitte März bis Ende April: Saturn signalisiert Einschränkungen und Differenzen. Freuen darf sich die erste Dekade auf Mai und Juni, die beste Periode des Jahres. Auch in der zweiten Augusthälfte, im Oktober und im November ist Erfolg praktisch programmiert.
Zweite Dekade: In den ersten fünf Monaten hat die zweite Dekade Glücksplanet Jupiter an ihrer Seite. Dies könnte bedeuten, dass ein Engpass endlich endet und sich neue Türen öffnen. Auch eine Erbschaft oder ein Gewinn durch Spekulation sind möglich. Die besten Phasen: Februar, März, Juni, Juli, zweite Augusthälfte, erste Septemberhälfte, Oktober und November. Nur Ende April und in der zweiten Septemberhälfte läufts nicht ganz so rund.
Dritte Dekade: Bis Mitte Februar ist Erntezeit: Grössere Vorhaben vom vergangenen Sommer zeigen solide Ergebnisse, Anstrengungen werden mit Anerkennung belohnt. Ebenfalls exzellent: März, erste Aprilhälfte, Mai, Juni, Juli, August, erste Septemberhälfte sowie von Mitte November bis Mitte Dezember. Minimale Abstriche macht die dritte Dekade nur in der zweiten Aprilhälfte und Ende September.
Fitness und Gesundheit
Erste Dekade: Ein störender Saturn macht von Mitte März bis Ende April Probleme. Vorsicht mit Feuer, beim Sport und im Verkehr! Das war die schlechte Nachricht. Der Rest des Jahres ist durchzogen von positiven Einflüssen. Speziell zwischen Mitte Mai und Mitte Juni ist die erste Dekade in Bestform. Und von Mitte August bis zum Jahresende bleibt es mehrheitlich dabei.
Zweite Dekade: Es gilt, das Beste aus den positiven Jupiter-Einflüssen zu machen, die bis Mitte Mai für die zweite Dekade wirken. Sie bergen Heilungschancen! Auch Juni und September werden gute Monate – dieses Mal durch Mars. Etwas weniger günstig bringt sich Saturn ein: Er steht von Mitte Mai bis Mitte Oktober zeitweise bremsend im Weg.
Dritte Dekade: Die dritte Dekade gehört zu den Glückspilzen des Jahres. Im Januar und Februar stärkt Saturn das Immunsystem und hilft bei chronischen Beschwerden. In der ersten Aprilhälfte verspricht Mars viel Kraft und Ausdauer, und ab Mai wirkt Jupiter positiv auf Körper und Seele. Lediglich im Oktober empfiehlt es sich dringend, einen Gang runterzuschalten und die eigenen Ressourcen im Blick zu behalten.