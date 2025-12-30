Liebe und Freundschaft
Erste Dekade (23. 11. – 2. 12.): 2026 schlägt neue Lebenskapitel auf: Begegnungen mit Funkenflug, tiefere Bindungen und viele inspirierende Momente warten auf die erste Dekade. Die positivsten Einflüsse reichen von der zweiten Januarhälfte über den Frühling bis tief in den glanzvollen Sommer hinein. Aber auch der Herbst und die Vorweihnachtszeit scheinen aussergewöhnliche Phasen zu werden.
Zweite Dekade (3. 12. – 12. 12.): Die Liebe und das Leben zeigen sich gross zügig: Besonders im Frühjahr blühen die Schützen der zweiten Dekade auf – und mit ihnen ihre Beziehungen und Freundschaften. Venus und Mars fördern Glückshormone und Libido. Der August ist der prädestinierte Höhepunkt des Jahres, auf ihn folgen harmonische Monate. Nur die zweite Februarhälfte und der März fordern etwas mehr Verständnis im Miteinander.
Dritte Dekade (13. 12. – 21. 12): Die dritte Dekade muss in den ersten Wochen des Jahres Geduld aufbringen – verschiedene Herausforderungen stehen an. Ab April läufts rund: Der schöne Mai verspricht tatsächlich ein Wonnemonat zu werden. Anfang Juli, im August und in den letzten drei Monaten des Jahres wacht Jupiter über die dritte Dekade und verspricht schicksalhafte Ereignisse – Baby oder Hochzeit nicht ausgeschlossen!
Geld und Beruf
Erste Dekade: Champagner kalt stellen! Die erste Dekade der Schützen gehört zu den grossen Gewinnern des Jahres. Es bieten sich Chancen wie selten zuvor, und grosse, unerwartete Ereignisse kommen genau zur richtigen Zeit. Juli und August werden wohl die besten Monate des Jahres, denn Jupiter bringt Glück und Erfolg. Lediglich in der zweiten Februarhälfte und Anfang März sowie in der letzten Augustwoche ist mit minimalem Gegenwind zu rechnen.
Zweite Dekade: Nach einem ruhigen Jahresbeginn gewinnt die zweite Dekade in der ersten Februarhälfte spürbar an Fahrt und knüpft wichtige Kontakte. Ab April bis in den Juni hinein sind weitere Fortschritte möglich, doch die eigentlichen Höhepunkte folgen im August und September, wenn Jupiter Wünsche erfüllt. Auch Oktober und Dezember tragen zur positiven Jahresbilanz bei.
Dritte Dekade: Saturn bringt im Januar Altlasten auf den Tisch. Doch schon im Februar wenden sich die Dinge zum Guten: Verhandlungen gelingen, Ideen finden Gehör. Fortschritte sind auch in der ersten Aprilhälfte, im Mai und im August möglich. Ab Oktober nimmt Jupiter die dritte Dekade unter seine Fittiche, was vor allem im November und Dezember vielversprechende Perspektiven eröffnet.
Fitness und Gesundheit
Erste Dekade: 2026 bietet starke Chancen für einen gesundheitsbewussten Neustart. Besonders Ende Januar und in der zweiten Aprilhälfte sowie im Juli und August sorgt Jupiter für Energie und stabile Abwehrkräfte. In der äusserst positiven Jahresbilanz bilden nur März und Dezember ein Gegengewicht.
Zweite Dekade: Die zweite Dekade startet im Februar kraftvoll durch und hält sich konsequent an gute Vorsätze. Im März gilt es, die eigenen Ressourcen richtig einzuschätzen! April, Mai und Juli werden voller Energie und Motivation. August und September bieten realistische Heilungschancen. Schliesslich runden Oktober und Dezember das dynamische Jahr mit Vitalitätsschüben ab.
Dritte Dekade: Das Jahr beginnt verhalten, aber im Februar findet die dritte Dekade zu alter Stärke zurück. Nach einem Durchhänger in der ersten Aprilhälfte bietet sich im Mai und August die Chance, etwas für die Gesundheit von Muskeln und Gelenken zu tun. Anfang Oktober geht die dritte Dekade in ihre vitalste Phase – sie dauert bis zum Jahresende und steht dank Venus symbolisch für vollen Einklang zwischen Körper und Seele.