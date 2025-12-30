Geld und Beruf

Erste Dekade: Champagner kalt stellen! Die erste Dekade der Schützen gehört zu den grossen Gewinnern des Jahres. Es bieten sich Chancen wie selten zuvor, und grosse, unerwartete Ereignisse kommen genau zur richtigen Zeit. Juli und August werden wohl die besten Monate des Jahres, denn Jupiter bringt Glück und Erfolg. Lediglich in der zweiten Februarhälfte und Anfang März sowie in der letzten Augustwoche ist mit minimalem Gegenwind zu rechnen.