Liebe und Freundschaft
Erste Dekade (24. 10. – 2. 11.): Eine offene Aussprache klärt im Januar frühere Fehler, jedoch könnten in der zweiten Hälfte des Monats auch Enttäuschungen folgen. Dasselbe kann Anfang August passieren. Besser laufen die zweite Februarhälfte, die zweite Maihälfte, die erste Junihälfte, die zweite Julihälfte sowie die Monate September, Oktober und Dezember.
Zweite Dekade (3. 11. – 12. 11.): Ein gut gelaunter Jupiter sorgt für eine Glücksserie mit Höhepunkten Ende Februar und im März. Exzellent werden auch die erste Junihälfte, der Juli und die erste Septemberhälfte – unter anderem für Reisen. Das Jahr endet in einem Feuerwerk der Gefühle! Schwierigere Phasen: Anfang Februar, Mai und August sowie die zweite Oktoberhälfte.
Dritte Dekade (13. 11. – 22. 11.): Entscheidungen vom vergangenen Herbst bringen im Januar oft Ergebnisse. Auch Beziehungen werden tiefer und fester. Allerdings muss die dritte Dekade im Februar mit Kritik klarkommen. Es folgt eine Phase, in der alles möglich scheint: Familienplanung, Heirat, Liebeshoch. Neben Komplikationen in der ersten Julihälfte und im Oktober verläuft der Rest des Jahres in Routine – mit einer klaren Ausnahme: Die erste Augusthälfte bringt spürbaren Aufwind.
Geld und Beruf
Erste Dekade: Wer vor dem 26. Oktober geboren ist, könnte 2026 durch Pluto ausgelöste tiefgehende Umwälzungen erleben. Sie wirken das ganze Jahr hindurch für die ganze erste Dekade bremsend – speziell Ende Januar, im Mai, von Mitte Juli bis Mitte August und in der ersten Oktoberhälfte. Für alle gelten folgende Perioden als die besten: Mitte Februar bis Mitte März, Juni, zweite Augusthälfte und November.
Zweite Dekade: Die zweite Dekade startet mit einer Erfolgsserie ins Jahr: Von Januar bis Mitte Mai sorgt Jupiter für Aufwind, bessere Chancen im Job und erfreuliche Ergebnisse aus Projekten des letzten Sommers. Fortschritte zeigen sich auch im Juli und September. Die Chancen stehen gut, dass man in dieser Phase zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Mitte August und im Oktober hingegen erschweren Zerstreutheit und Gegenwind den Alltag – Abmachungen sollten besonders sorgfältig geprüft werden.
Dritte Dekade: Der Januar eignet sich optimal, um langfristige Projekte zu realisieren. Im März beginnt eine Erfolgsserie, in der gute Geschäfte gelingen und Verträge zustande kommen. Die besten Monate der dritten Dekade werden Mai und Juni, denn Jupiter beendet Engpässe und sorgt für überraschende Gewinne. Auch im Juli und September läufts prächtig. Aber ab Oktober stört Jupiter mit rechtlichen Fragen und administrativen Hürden.
Fitness und Gesundheit
Erste Dekade: Nach einem ruhigen Start bringt die zweite Januarhälfte Nervosität, bevor Mars von Mitte Februar bis Mitte März neue Energie schenkt. Schwierig werden Mai, Mitte Juli bis Mitte August und Oktober, doch ab der zweiten Augusthälfte und im Dezember ist die erste Dekade wieder fit.
Zweite Dekade: Die erste Jahreshälfte verläuft exzellent: Jupiter sorgt für Stärke, Mars für Motivation. Im Juni muss sich die zweite Dekade auf einen kleinen Durchhänger gefasst machen. Die besten Phasen im zweiten Halbjahr sind September und Dezember. Schwieriger: erste Junihälfte und Juli sowie von Mitte Oktober bis Mitte November.
Dritte Dekade: Zu Jahresbeginn bestehen gute Heilungschancen – besonders bei chronischen Beschwerden. März und April werden richtige Kraftmonate. Im Mai und Juni verspricht Jupiter körperliche und seelische Bestform, allerdings verleitet Mars zu impulsivem Handeln. Auf Juli und September darf sich die dritte Dekade ebenfalls freuen. Dafür gibts im Februar, Ende Juni und im November einen Dämpfer.