Zweite Dekade: Die zweite Dekade startet mit einer Erfolgsserie ins Jahr: Von Januar bis Mitte Mai sorgt Jupiter für Aufwind, bessere Chancen im Job und erfreuliche Ergebnisse aus Projekten des letzten Sommers. Fortschritte zeigen sich auch im Juli und September. Die Chancen stehen gut, dass man in dieser Phase zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Mitte August und im Oktober hingegen erschweren Zerstreutheit und Gegenwind den Alltag – Abmachungen sollten besonders sorgfältig geprüft werden.