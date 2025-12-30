Liebe und Freundschaft
Erste Dekade (21. 4. – 30. 4.): Missverständnisse und Enttäuschungen sorgen in der zweiten Januarhälfte für eine kurze Flaute. Im Februar lohnt sich eine Reise. April, Mai, die erste Junihälfte und die zweite Augusthälfte warten mit Sternstunden auf. Dazwischen, im Juli und in der ersten Augusthälfte, stören Budgetfragen die Harmonie. Im Herbst kommt es zu spannenden Begegnungen und Flirts, allerdings müssen sich manche Stiere im November auf turbulente Diskussionen oder eine grössere Veränderung einstellen.
Zweite Dekade (1. 5. – 10. 5.): Jupiter waltet von Januar bis Anfang Mai immer wieder mal als Glücksbringer. Im März und April könnten grosse Wunschträume in Erfüllung gehen! Auf einen romantischen Frühsommer folgt im Juli ein
kurzer Durchhänger. Ab August hat die zweite Dekade wieder exzellente Karten – obwohl Jupiter dieses Mal als Störenfried auftaucht und lästige Fragen aufwirft. Das Jahresende verläuft ruhig.
Dritte Dekade (11. 5. – 20. 5.): Das neue Jahr beginnt erfreulich. Im Januar flammen alte Leidenschaften auf, bestehende Beziehungen festigen sich, Freundschaften wachsen. Bis Ende April verwöhnt Uranus die dritte Dekade mit schönen Überraschungen. Liebe auf den ersten Blick ist nicht ausgeschlossen! März, Mai, Juni und August werden Traummonate. Im November und Dezember sorgt ein dissonanter Jupiter für Ärger mit Ämtern oder den eigenen Grenzen.
Geld und Beruf
Erste Dekade: Absagen und Missverständnisse trüben den ersten Eindruck von 2026. Dabei wird das Jahr noch besser! Schon im Februar kommt es zu wertvollen Kontakten. Mitte April bis Mitte Mai und im Juni zeichnen sich Erfolge und Gewinne ab. Auch die zweite Augusthälfte und das Jahresende zeigen sich von ihrer besten Seite. Nur Behörden, Vorgesetzte oder Finanzfragen funken mal dazwischen.
Zweite Dekade: In der ersten Jahreshälfte läuft es wie am Schnürchen. Jupiter verspricht Gewinne, Beförderungen und Fortschritt. Besonders in der ersten Januarhälfte sowie im März, Mai, Juni und Juli. Ab Mitte August könnte es Ärger mit Behörden oder im Beruf geben. Auch im November weht ein wenig Gegenwind.
Dritte Dekade: Anfang 2026 zeigen langfristige Vorhaben vom Sommer 2025 endlich Ergebnisse. Nach einer dynamischen Phase im April stehen die Chancen im Mai und Juni gut: Wer knackt den Jackpot? Gute Karten hat die dritte Dekade auch im Juli, in der ersten Augusthälfte und im September. Schwierigere Perioden: Februar, zweite Augusthälfte, November und erste Dezemberhälfte.
Fitness und Gesundheit
Erste Dekade: Mitte Januar bis Mitte Februar sollte man riskante Manöver im Sport und Verkehr vermeiden. Exzellent werden danach die letzten Februartage sowie die Monate März, Mai, Juni und August. Im Oktober sind Mars, Venus, Sonne und Merkur dissonant, was auf Exzesse hindeuten könnte. Keine Sorge, das gibt sich zum Jahresende hin wieder.
Zweite Dekade: Januar wird der erste von fünf Supermonaten im neuen Jahr. Auch März, Mai, Juni und September gehören dazu. Diese Phasen sind ideal, um gesunde Routinen aufzunehmen und echte Heilungschancen durch neue Therapien oder Behandlungsmöglichkeiten zu nutzen. Schwierigere Phasen: die erste Februarhälfte, Oktober und November.
Dritte Dekade: Ein positiver Saturn sorgt bei der dritten Dekade im Januar für eine glänzende Verfassung. Jetzt zeigen neue Routinen und Behandlungen Wirkung. Wer nach dem 15. Mai zur Welt kam, könnte durch Uranus mit einer neuen Erkenntnis konfrontiert sein, die sich positiv auf Körper und Geist auswirkt. Auch April, Mai, Juni und September fördern die Harmonie zwischen Körper und Seele. Oktober, November und Dezember verleiten hingegen zu Eskapaden.