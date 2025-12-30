Liebe und Freundschaft

Erste Dekade (21. 4. – 30. 4.): Missverständnisse und Enttäuschungen sorgen in der zweiten Januarhälfte für eine kurze Flaute. Im Februar lohnt sich eine Reise. April, Mai, die erste Junihälfte und die zweite Augusthälfte warten mit Sternstunden auf. Dazwischen, im Juli und in der ersten Augusthälfte, stören Budgetfragen die Harmonie. Im Herbst kommt es zu spannenden Begegnungen und Flirts, allerdings müssen sich manche Stiere im November auf turbulente Diskussionen oder eine grössere Veränderung einstellen.