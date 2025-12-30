Liebe und Freundschaft
Erste Dekade (24. 9. – 3. 10.): Begegnungen und Flirts beflügeln das Liebesleben – aber erst nach ein paar Missverständnissen Anfang Januar. Mitte März bis Ende April folgt eine anspruchsvolle Phase, alte Verpflichtungen rufen. Ab der zweiten Maihälfte bessert sich die Lage spürbar. Der eigentliche Höhepunkt des Jahres liegt in den drei Sommermonaten. Und im September wie auch im Dezember sind dank Uranus überraschende Glücksmomente möglich.
Zweite Dekade (4. 10. – 13. 10.): Der Januar verläuft zäh, doch im Februar klärt sich vieles, und Liebe wie Freundschaft gewinnen an Leichtigkeit. Nach Highlights Ende März und im Mai könnte im Juni ein altes Beziehungsthema für Probleme sorgen. Die besten Monate des Jahres werden August und September: Singles flirten erfolgreich, Paare erleben prickelnde Sternstunden. Dann wirds ruhiger, bis im Dezember neue Kontakte alles in Schwung bringen.
Dritte Dekade (14. 10. – 23. 10.): Auch die dritte Dekade hat im Januar mit Gegenwind zu kämpfen. Doch schon im Februar schlägt die Stimmung um, es folgt ein beschwingter Frühling. Im Juni besteht die Gefahr kurzer Stolperer, bevor der Juli alles wieder ausbalanciert. Mit Herzensmomenten und vielleicht einer Traumreise lockt der September. Aber die letzten drei Monate könnten mit einem grossen Finale noch alles in den Schatten stellen.
Geld und Beruf
Erste Dekade: Im ersten Halbjahr gilt es, einige Hürden zu meistern.Nach einem hektischen Jahresbeginn bremst Saturn von Mitte März bis Ende April, besonders in der zweiten Aprilhälfte. Ab Mitte Juni hellt sich die Lage deutlich auf. Juli und August bringen finanzielle oder berufliche Erfolge. Auch Mitte November bis Mitte Dezember stehen die Chancen gut. Vor dem 28. September Geborene könnten einen erfolgreichen Neustart wagen.
Zweite Dekade: 2026 verlangt der zweiten Dekade etwas Geduld ab. In der ersten Jahreshälfte läuft es mittelmässig, Budgetfragen belasten, administrative Komplikationen nerven. Ab Juli gehts bergauf und bis Jahresende folgen mehrere Glücksphasen: August, September und Oktober. Das Jahr endet mit wertvollen neuen Kontakten und lukrativen Angeboten im Dezember. Dennoch gibt es auch im ersten Halbjahr Lichtblicke, etwa im Februar und im Mai.
Dritte Dekade: Die ersten Januarwochen verlaufen holprig, doch im Februar hat die dritte Dekade wieder alles im Griff. Herausfordernd werden Mai, Juni und Juli. Dafür gibts Rückenwind bei Verhandlungen ab August. Im Oktober beginnt eine Glückssträhne, und bis Jahresende lassen sich grössere Projekte mit exzellenten Aussichten starten. Vor allem November und Dezember werden Supermonate.
Fitness und Gesundheit
Erste Dekade: Es fällt der ersten Dekade leicht, gute Vorsätze einzuhalten. Erst ab April agieren Waagen vom Beginn des Zeichens unüberlegt und gehen Risiken ein. Der beste Monat des Jahres wird Juli. Und nach einem kleinen Durchhänger im August folgt im Oktober ein weiterer Höhenflug.
Zweite Dekade: Mars verleitet im neuen Jahr zunächst zu impulsiven Gesten. Im Februar kehren Kraft und Ausgeglichenheit zurück – gut für Körper und Seele. Bis Mitte Mai lockt Jupiter jedoch zu kleinen Exzessen. Mit dem Sommer kommt die gute Form, im Juli ist die zweite Dekade fast topfit. Vorsicht hingegen im September: Ein Check-up wäre jetzt sinnvoll. Der Oktober und der Dezember werden exzellent und sorgen für eine insgesamt positive Jahresbilanz.
Dritte Dekade: Nach einem schwierigen Start findet die dritte Dekade im Frühling zu einer ausgezeichneten Form zurück. Beste Phasen sind Mitte Februar bis Mitte März, der August sowie der Oktober bis Dezember mit Höhepunkten im November und Dezember.