Dritte Dekade (14. 10. – 23. 10.): Auch die dritte Dekade hat im Januar mit Gegenwind zu kämpfen. Doch schon im Februar schlägt die Stimmung um, es folgt ein beschwingter Frühling. Im Juni besteht die Gefahr kurzer Stolperer, bevor der Juli alles wieder ausbalanciert. Mit Herzensmomenten und vielleicht einer Traumreise lockt der September. Aber die letzten drei Monate könnten mit einem grossen Finale noch alles in den Schatten stellen.