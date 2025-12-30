Liebe und Freundschaft
Erste Dekade (21. 1. – 30. 1.): Tiefgehende positive Veränderungen kündigen sich an. Wer noch alleine ist, kann Freundschaft und Liebe finden. Bestehende Beziehungen treten in eine neue Phase. Im Frühjahr gibts lediglich in der ersten Aprilhälfte leichte Störungen. Die zweite Jahreshälfte wird noch vielversprechender: Von Juni bis Jahresende wirken Neptun, Uranus und Pluto günstig. Neue Horizonte eröffnen sich!
Zweite Dekade (31. 1. – 9. 2.): Februar und März locken mit reizvollen Begegnungen und schönen Momenten. Das Jahr hat aber noch mehr zu bieten: Den ganzen Sommer über wirkt Saturn stärkend auf Beziehungen. Für viele ist 2026 ein Jahr der zukunftsgerichteten Entscheidungen. August und September werden Traummonate. Nach einem Leerlauf im November endet das Jahr in einem fulminanten Schlussakt.
Dritte Dekade (10. 2. – 19. 2.): Eventuell steht in den ersten Wochen ein überraschendes Ereignis an, dessen Wurzeln auf den Frühsommer 2025 zurückgehen. Ähnliches könnte im April passieren. Ab Mai amüsieren sich Singles, und Paare vertiefen ihre Liebe. Schöne Phasen folgen in der ersten Julihälfte, von Mitte August bis Mitte September und zwischen Oktober und Silvester. Im letzten Quartal könnten Venus und Jupiter als Duo lang gehegte Wunschträume in die Realität umsetzen.
Geld und Beruf
Erste Dekade: Willkommen in der exklusiven Gruppe der Favoriten der Sterne. 2026 sind die Zyklen von Pluto, Neptun, Uranus und Saturn einzigartig positiv – alle Ampeln stehen auf Grün! Saturn verspricht von März bis Mitte Mai Erfolg für langfristige Projekte. Danach präsentiert Uranus grosse Chancen, oft überraschend und richtungsweisend. Und das ganze Jahr hindurch sorgen Neptun und Pluto für tiefgehende Erneuerungen.
Zweite Dekade: Auf einen neutralen Januar folgt eine dynamische Phase, in der die zweite Dekade clever handelt und sich durchsetzen kann. Von Mai bis Oktober fördert Saturn grössere Vorhaben. Nach weiteren effizienten Phasen in der ersten Oktoberhälfte und im Dezember kann die zweite Dekade eine äusserst positive Jahresbilanz ziehen.
Dritte Dekade: Nach einigen Veränderungen, die sich schon seit Frühjahr 2025 abzeichnen, muss die dritte Dekade im Februar und März improvisieren. Aber ab April gelingt es, einen Vorsprung aufzubauen. Erfolg ist auch im August und September sowie von Oktober bis Jahresende zu erwarten. Ab dem 10. Dezember stehen die Chancen gut für einen wirtschaftlichen Volltreffer!
Fitness und Gesundheit
Erste Dekade: Eine äusserst seltene Konstellation bietet exzellente Chancen auf Heilung. Schon in der zweiten Januarhälfte fühlt sich die erste Dekade dazu motiviert, gute Vorsätze einzuhalten. Bestform erreicht sie mit Unterstützung von Saturn im März und April. Die besten Monate werden Juli und August, da Jupiter, Neptun, Pluto und Uranus gleichzeitig positiv wirken. Eines der besten Jahre seit Langem!
Zweite Dekade: Auch die zweite Dekade gehört zu den Gewinnern des Jahres. Februar, April und Mai bringen dank Mars viel Tatkraft. Ab Mai sorgt ein günstiger Saturn bis Jahresende für Ausdauer. Die besten Monate werden Juli, August und September, aber auch der Oktober und die erste Dezemberhälfte verlaufen stark. Lediglich in der ersten Junihälfte und der ersten Novemberhälfte empfiehlt sich eine kurze Pause.
Dritte Dekade: Für die dritte Dekade wird 2026 ein ruhiges Jahr. In den ersten Wochen kann es zu Veränderungen kommen. Im Mai sorgt Mars für viel Energie. Nach einem kurzen Durchhänger im Juni folgt im August wieder ein Hoch. Von Oktober bis Jahresende wirkt Jupiter genesungsfördernd, während Venus zwischen Mitte Oktober und Mitte Dezember für seelische Ausgeglichenheit sorgt.