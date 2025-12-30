Zweite Dekade: Auch die zweite Dekade gehört zu den Gewinnern des Jahres. Februar, April und Mai bringen dank Mars viel Tatkraft. Ab Mai sorgt ein günstiger Saturn bis Jahresende für Ausdauer. Die besten Monate werden Juli, August und September, aber auch der Oktober und die erste Dezemberhälfte verlaufen stark. Lediglich in der ersten Junihälfte und der ersten Novemberhälfte empfiehlt sich eine kurze Pause.