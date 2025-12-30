Liebe und Freundschaft

Erste Dekade (21. 5. – 31. 5.): Die seltene Konstellation von Pluto, Neptun, Uranus und Saturn in Harmonie kündigt ein Jahr der Extraklasse an. Für Liebe, Familie und Freundschaft stehen die Sterne in der zweiten Januarhälfte, der ersten Märzhälfte, der zweiten Aprilhälfte und der zweiten Junihälfte besonders günstig. Saturn festigt Bindungen zwischen März und Mai sowie im Dezember. Jupiter erlaubt im Juli und August alle Hoffnungen. Für vor dem 26. Mai Geborene steht ein neuer Lebensabschnitt an – oft mit unerwarteter Versöhnung.