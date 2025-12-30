Liebe und Freundschaft
Erste Dekade (21. 5. – 31. 5.): Die seltene Konstellation von Pluto, Neptun, Uranus und Saturn in Harmonie kündigt ein Jahr der Extraklasse an. Für Liebe, Familie und Freundschaft stehen die Sterne in der zweiten Januarhälfte, der ersten Märzhälfte, der zweiten Aprilhälfte und der zweiten Junihälfte besonders günstig. Saturn festigt Bindungen zwischen März und Mai sowie im Dezember. Jupiter erlaubt im Juli und August alle Hoffnungen. Für vor dem 26. Mai Geborene steht ein neuer Lebensabschnitt an – oft mit unerwarteter Versöhnung.
Zweite Dekade (1. 6. – 10. 6.): In der zweiten Februarhälfte erwachen alte – oder neue – Leidenschaften. Auch im April und Mai stehen die Sterne gut für Flirts und charmante Begegnungen. Von Juni bis Oktober kommt der positive Einfluss Saturns dazu, der Bindungen festigt. August und September sind aussergewöhnlich gute Monate für eine Heirat oder Begegnungen, die ein Leben verändern.
Dritte Dekade (11. 6. – 21. 6.): 2026 könnte es zu heissen Flirts oder romantischen Begegnungen kommen. Aber erst einmal muss die dritte Dekade einen Leerlauf überwinden. Ab Februar läufts zwischendurch richtig rund, aber die beste Phase beginnt im Oktober, wenn das Glücks-Duo Venus und Jupiter günstig steht für Familienplanung, Hochzeit oder die grosse Liebe. Dieses Hoch dauert bis zum Jahresende. Durchhaltevermögen ist nach Januar lediglich in der ersten Aprilhälfte gefragt.
Geld und Beruf
Erste Dekade: Glückspilze! Schon in der zweiten Januarhälfte gelingen Verhandlungen und Verträge. Kluge Entscheidungen bringen im Frühjahr einen Vorsprung. Und im Juli und August verspricht Jupiter eine aussergewöhnliche Erfolgsserie. Herausragende Chancen bieten sich auch in der zweiten Septemberhälfte sowie von Mitte November bis Mitte Dezember. Kritisch: zweite Februar- und erste Septemberhälfte.
Zweite Dekade: Eins vorneweg: Im August und September gelingt Grosses. Hauskauf, Investitionen, Firmengründung? Weitere positive Phasen verteilen sich aufs Jahr. In der zweiten Februarhälfte, im März und in der ersten Septemberhälfte ärgern Missverständnisse und Verspätungen die zweite Dekade.
Dritte Dekade: Saturn bringt im Januar möglicherweise alte Verpflichtungen zutage. Nach einem ruhigen Februar gestalten sich finanzielle und berufliche Angelegenheiten auch im März und in der ersten Aprilhälfte holprig. Freuen darf sich die dritte Dekade auf Mai, August und die zweite Septemberhälfte. Die beste Phase des Jahres beginnt im Oktober und dauert bis Jahresende. Besonders im Dezember stehen die Sterne optimal für kluge Entscheidungen, einen Karriereschub oder eine Firmengründung.
Fitness und Gesundheit
Erste Dekade: Ein neues Lebenskapitel beginnt! Schon zu Jahresbeginn dominieren die positiven Einflüsse. Im April und Mai stehen die Chancen gut, um chronische Beschwerden in den Griff zu kriegen. Die besten Monate werden Juli, August und Oktober. Lediglich im Dezember folgt eine Flaute.
Zweite Dekade: Mars sei Dank wird der Februar ein energiegeladener Monat. Auch auf April, Mai, Juli, August und Oktober darf sich die zweite Dekade freuen. Das Jahr 2026 steckt voller Heilungschancen und neuer Möglichkeiten, Körper und Geist zu stärken. Aber Achtung, im März bitte den Schongang einlegen!
Dritte Dekade: Das Jahr beginnt eher schleppend. Ab Mitte Februar bessert sich die Lage. Gesundheitlich vielversprechend werden die Monate Mai und Juni sowie die Wochen von Mitte Juli bis Mitte August. Und die beste Nachricht zum Schluss: Ab Mitte Oktober hat die dritte Dekade das Glücks-Duo Venus und Jupiter auf ihrer Seite. 2026 endet für viele Zwillinge-Geborene im Einklang von Körper und Geist.